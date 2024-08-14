Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от настоящего видео

Распространение новых мошеннических схем с применением технологии дипфейка становится проблемой, число таких преступлений растет. Используются в том числе видеозвонки, на которых люди не могут распознать подделку. Однако отличительные черты все-таки иногда можно заметить, рассказал 360.ru директор компании «Интеллектуальный Резерв» и специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Чаще всего, по словам эксперта, при создании дипфейков используются изображения известных людей, родственников или руководства с работы. Все подобные звонки делаются с одной целью – украсть у человека деньги. Обычно видеозвонки внушают доверие, поэтому мошенники могут с легкостью добиться перевода средств или их передачи курьеру.

«Жертвы не могут отличить настоящее видео от поддельного. Многие из них вообще никогда не слышали про возможность подмены», — констатировал Мясоедов.

Отличить дипфейк от реального видео почти невозможно, подчеркнул специалист. Однако эксперты, по его словам, обращают внимание на искажение на границах силуэта человека и заднего фона. Кроме того, рекомендуется оценить, насколько естественно звучит и выглядит речь человека.

Что касается закона о наказании за преступления с дипфейком, то, по мнению эксперта, его принятие просто необходимо. На данный момент соответствующей законодательной базы нет, а количество преступлений тем временем увеличивается, заключил он.

В Госдуме до этого предложили ввести уголовную ответственность за кражи и клевету с использованием дипфейк-технологий. За клевету предусмотрены штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а за мошенничество — штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в МИД рассказали об украинских дипфейках.