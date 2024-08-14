В Китае врачи обманом заставили мужчину увеличить себе грудь

Врачи клиники пластической хирургии в Китае обвиняются в том, что обманом заставили мужчину вставить себе грудные импланты, пишет Oddity Central.

Как рассказала мать 19-летнего китайца, ее сын психически нездоров. По словам женщины, у сына разум пятилетнего ребенка, поэтому за ним нужен постоянный уход. Несмотря на это, мужчина попытался устроиться на работу в клинику пластической хирургии, где ему пообещали полное содержание и зарплату в размере $400.

Со слов матери, там ее ребенка обманом заставили увеличить себе грудь, заявив, что он сможет зарабатывать «большие деньги», проводя прямые трансляции с новой внешностью. Сын сначала был против этой идеи, но в итоге согласился на процедуру и даже заплатил за нее.

Втайне от матери китаец взял кредит на $4000, чтобы оплатить операцию, которая в итоге разрушила его жизнь, уверяет женщина. После неоднократных разбирательств в клинике согласились удалить имплант, но китаянка теперь требует, чтобы виновных привлекли к ответственности.

Ранее в Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя.