На Солнце произошла новая мощная вспышка

На стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ученый сообщил, что на линии Солнце — Земля произошла новая мощная вспышка Х уровня. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра (мск) зарегистрирован новый взрыв высшего балла.

Он добавил, что взрыв произошёл в северном полушарии Солнца, что необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора.

В начале августа проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3, который оценивается как «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах. Кроме того, могут происходить «закипания» масляных трансформаторов. В настоящее время существуют риски новых вспышек и выбросов в сторону планеты.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.