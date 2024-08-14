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На Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя

В Бурятии двое мужчин спасались от медведя и сорвались со скалы

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Баргузинском районе Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от вышедшего к ним медведя. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел на берегу Чивыркуйского залива, двое мужчин отдыхали на берегу Байкала в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. В лагерь туристов неожиданно вышел медведь. Спасаясь от хищника, мужчины сорвались со скалы.

Одного из них спасти не удалось, второй получил повреждения различной степени тяжести, подробности о его состоянии неизвестны. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что туристы не смогли завершить маршрут по Большой Байкальской тропе из-за молодого медведя, вышедшего им навстречу. В полицию позвонил один из семи походников и рассказал, что группе требуется помощь с транспортировкой до населенного пункта, так как им встретился на пути медведь. По словам туриста, они пытались отогнать зверя криками, но тот никак не реагировал. Более серьезные меры группа принять побоялась. Людей с тропы эвакуировали в поселок Листвянка Иркутской области.

Ранее девушка выжила после нападения гризли, который едва не откусил ей голову.

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