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Петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев

В Петербурге ликвидировали фирму, которая оформила 400 нелегальных мигрантов

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали очередной незаконный канал нелегальной миграции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По подозрению в организации незаконного бизнеса задержан местный житель. По предварительной информации, мужчина арендовал квартиру в одном из домов на улице Демьяна Бедного. На этом адрес он оформлял временную регистрацию иностранцам, а те подавали фиктивные документы в ведомства, чтобы сделать свое пребывание на территории РФ легальным.

«За шесть месяцев текущего года незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении петербуржца возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее на оптовых рынках в Петербурге обнаружили более 100 нелегальных мигрантов.

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