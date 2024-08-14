Журналисты дозвонились до украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отрицает свою причастность к терактам. Об этом сообщают немецкие издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканал ARD, опираясь на результаты совместного расследования.

Журналисты смогли дозвониться до главного подозреваемого в подрыве Владимира Ц. В статье говорится, что он был удивлен обвинениями и сразу же стал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов. Украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

14 августа Süddeutsche Zeitung сообщила, что ордер выдали на сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу.

В июле посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в ФРГ давно знает, кто является заказчиком и исполнителем терактов на «Северных потоках».

Ранее экс-сенатор США увидел разрушительный удар по Европе в подрыве «Северных потоков».