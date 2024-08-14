Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий и достижении мира, потому что война обогащает его и удерживает у власти. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Политик отметил, что недавно Зеленский говорил о мире, называя это «главной потребностью Украины». А в результате оказалось, что он готовил план вторжения в Россию. Медведчук выразил уверенность, что если бы украинский лидер и хотел мира для своей страны, он создал такую ситуацию, при которой любой мирный процесс уничтожит его власть.

Среди прочего Медведчук заявил, что нынешняя власть на Украине оказалась совершенно не способной построить мирную жизнь в стране. Политик считает, что Киеву нужна бесконечная война, в которую он хочет затянуть НАТО и страны коллективного Запада.

«Долги Киева огромные, и именно они заставили Зеленского залезть в войну, чтобы их не платить, запретить внутри страны все разговоры о мире и заниматься международным попрошайничеством», — пишет политик.

Медведчук указал, что конфликт создал возможность не только не платить по счетам, но и получать огромную помощь от западных стран, которую украинское правительство «активно разворовывает».

Политик выразил уверенность, что правление Зеленского не принесет блага Украине даже в случае прекращения боевых действий, а обещания Запада восстанавливать Украину лидер движения называет «чистейшей ложью». Максимум, что ждет страну после завершения конфликта, считает Медведчук, это «стать буфером» между Россией и коллективным Западом, «серой зоной для дальнейших военных игрищ».

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