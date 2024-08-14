Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Черная гадюка напала на мужчину на пляже в Томске

В Томске отдыхавшего на пляже мужчину госпитализировали после укуса гадюки

В Томске с пляжа госпитализировали местного жителя, который подвергся нападению черной гадюки. Об этом сообщает портал РИА «Томск».

Инцидент произошел на пляже в микрорайоне Радонежский, нетрезвый мужчина был укушен черной гадюкой в руку. Рана мгновенно опухла, пострадавшего госпитализировали в токсикологическое отделение областной больницы, он находится в состоянии средней степени тяжести, также у мужчины диагностировано отравление этанолом.

Отдыхающие сняли рептилию на видео, после атаки на мужчину змея отползла в сторону водоема и уплыла.

До этого сообщалось, что в Подмосковье гадюка укусила четырехлетнего ребенка во время отдыха на даче. Родители малолетнего поначалу подумали, что сын обо что-то укололся, однако позже все же решили обратиться к медикам за консультацией. Врачи осмотрели ребенка и заключили, что две ранки на ноге мальчика — это укус гадюки. Малолетнему вкололи сыворотку от яда, в данный момент он идет на поправку и остается под медицинским наблюдением.

Ранее в Москве подростка укусила ядовитая змея, которую держали дома родители.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами