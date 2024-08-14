Черная гадюка напала на мужчину на пляже в Томске

В Томске с пляжа госпитализировали местного жителя, который подвергся нападению черной гадюки. Об этом сообщает портал РИА «Томск».

Инцидент произошел на пляже в микрорайоне Радонежский, нетрезвый мужчина был укушен черной гадюкой в руку. Рана мгновенно опухла, пострадавшего госпитализировали в токсикологическое отделение областной больницы, он находится в состоянии средней степени тяжести, также у мужчины диагностировано отравление этанолом.

Отдыхающие сняли рептилию на видео, после атаки на мужчину змея отползла в сторону водоема и уплыла.

До этого сообщалось, что в Подмосковье гадюка укусила четырехлетнего ребенка во время отдыха на даче. Родители малолетнего поначалу подумали, что сын обо что-то укололся, однако позже все же решили обратиться к медикам за консультацией. Врачи осмотрели ребенка и заключили, что две ранки на ноге мальчика — это укус гадюки. Малолетнему вкололи сыворотку от яда, в данный момент он идет на поправку и остается под медицинским наблюдением.

Ранее в Москве подростка укусила ядовитая змея, которую держали дома родители.