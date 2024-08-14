В Алтайском крае задержали россиянина по подозрению в госизмене

В Алтайском крае задержали жителя, действовавшего в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает региональная ФСБ, передает Amic.ru.

По данным ведомства, 20-летний житель Бийска перевел деньги для помощи ВСУ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время молодой человек заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также официальный представитель УФСБ по Донецкой народной республике Арина Клепанова сообщила, что в республике задержали гражданку России, подозреваемую в государственной измене в пользу Украины.

13 августа сотрудницу воинской части Южного военного округа заподозрили в сливе данных о военных объектах украинской разведке. Позже появилось видео задержания девушки.

Ранее директор ФСБ заявил, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.