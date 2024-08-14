Пожар в московском торговом центре полностью ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«В торговом центре «РИО» столичные огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — сообщили в ведомстве.

До этого в оперативных службах сообщали, что пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы.

Огонь охватил фасад здания с первого по четвертый этажи.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о возгорании в здании торгового центра «Рио» на Ленинском проспекте в столице.

В июне в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.