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Пожарные ликвидировали открытое горение ТЦ «Рио» в Москве

В оперативных службах сообщили о ликвидации открытого горения ТЦ «Рио» в Москве

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что огонь охватил фасад здания с первого по четвертый этажи.

«Объявлена ликвидация открытого горения», — пояснил источник агентства.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» сработала сигнализация, идет эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе торгового центра сообщили «Газете.Ru», что «частичная эвакуация посетителей и сотрудников» была проведена из-за срабатывания датчиков.

Также портал «78.ru» сообщал, что в Вологодской области двух подростков задержали по подозрению в поджоге поезда, несовершеннолетние устроили пожар по указанию украинских кураторов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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