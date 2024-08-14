Мигрант избил и попытался изнасиловать девушку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девушка подверглась нападению иностранца, мужчина выбил ей зуб и попытался изнасиловать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в районе Гребного канала и попал на записи камер видеонаблюдения. Мужчина, предположительно иностранец, набросился на прохожую, он начал избивать девушку и пытался затащить ее в кусты.

Россиянку спас проезжавший мимо автомобилист, он спугнул насильника и отвез девушку в безопасное место. У пострадавшей диагностированы перелом шейного позвонка, гематомы и ссадины, нападавший также выбил ей зуб. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, по словам заявительницы, уголовное дело пока не возбуждено.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина отбилась от напавшего на нее насильника. Местная жительница вышла на утреннюю пробежку возле лесополосы, когда на нее неожиданно набросился незнакомый мужчина. Он схватил россиянку и потащил в лес, попытался ее раздеть и изнасиловать. Женщина ударила злоумышленника ногой в пах и вырвалась.

Ранее в Домодедово прохожие задержали напавшего на студентку насильника.