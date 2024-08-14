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Житель Удмуртии «инвестировал» в мошенников 12 млн рублей

В Удмуртии мужчина хотел заработать на инвестициях и лишился 12 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Удмуртии планировал заработать на инвестициях, но остался в долгах и без денег, почти 12 млн рублей у него выманили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 43-летний житель Удмуртии. Мужчина рассказал, что в начале июня ему поступил звонок от неизвестных. Злоумышленники представились финансистами и предложили россиянину заработать на инвестициях.

В течение месяца в одном из мессенджеров мошенник проводил уроки игры на бирже, в ходе которых потерпевший виртуально получал большую прибыль. В августе преступник убедил потерпевшего оформить кредиты в банках, занять средства у родственников на общую сумму почти 12 млн рублей и перевести их на продиктованный электронный кошелек.

После этого аферист прекратил переписку с пострадавшим. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что мошенники убедили жительницу Нижнего Новгорода в том, что она участвует в «секретной операции», и оставили ее без денег. Злоумышленники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Нижегородке сообщили, что она участвует в «секретной операции» по поимке преступников. Россиянка продала машину и квартиру, перевела деньги на указанные аферистами счета и лишилась 30 млн рублей.

Ранее Лариса Долина заявила, что ее развели мошенники с Украины.

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