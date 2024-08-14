Российский миллиардер через суд потребовал от Люксембурга 1,5 трлн рублей

Российский миллиардер Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд — во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране. Об этом пишет газета «Ведомости».

Люксембург заморозил активы Фридмана в рамках исполнения санкций ЕС. В судебном споре Фридмана будет представлять группа адвокатов, среди которых присутствует супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери Блэр.

Защита истца считает, что Евросоюз ввел санкции против Фридмана, потому что он является гражданином России и успешен в бизнесе. Адвокаты называют ситуацию «серьезной несправедливостью» и нарушением международного права, поскольку Брюссель применил ограничения вне рамок Организации Объединенных Наций. В итоге Фридман лишился стоимости своих инвестиций, а его репутация серьезно пострадала. Теперь миллиардер требует, чтобы Люксембург компенсировал нанесенный ему моральный ущерб и разморозил активы.

До этого сообщалось, что правительство Люксембурга в курсе требований Фридмана по возвращению его замороженных активов, но санкции Евросоюза нарушать не будет.

Ранее российский предприниматель выиграл иск по отмене санкций ЕС.