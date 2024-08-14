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МАГАТЭ не назвало виновника пожара на Запорожской АЭС

МАГАТЭ не назвало причину пожара на градирне ЗАЭС после осмотра станции

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Alexander Ermochenko/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвало причины пожара после повторного осмотра градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Основной пожар вряд ли начался в основании градирни», — отмечается в отчете.

Там написано, что экспертам показали фотографии и видеозаписи, которые были сделаны изнутри градирни. На них они не заметили никаких «посторонних предметов и материалов».

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что 13 августа в первой половине дня эксперты МАГАТЭ повторно посетили градирню, пострадавшую от пожара в результате атаки армии Украины.

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.

Ранее российскую сторону разочаровала оценка МАГАТЭ ситуации на ЗАЭС.

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