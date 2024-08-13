Водитель предъявил поддельные права и ранил двух полицейских, попытавшись сбежать

Подлежащий высылке из Франции алжирец напал на двух полицейских, попытавшись избежать ареста. Об этом пишет Actu17.

На прошлой неделе 44-летнего гражданина Алжира остановили в Марселе для стандартной дорожной проверки. Он находился в стране нелегально и не имел водительского удостоверения, но предъявил фальшивые итальянские права и недействительную страховку на автомобиль.

Обман был раскрыт, и автомобилист решил любой ценой избежать ареста. Он толкнул одного из стражей порядка, отчего тот упал и получил серьезную травму колена, и побежал, но был пойман неподалеку от полицейского участка. Там мужчина вновь оказал сопротивление и травмировал второго сотрудника полиции.

Оба пострадавших подали жалобу, и подозреваемого арестовали. Он отрицал все обвинения и после 48 часов содержания под стражей был отпущен с обязательством о явке перед судом в январе. Какое наказание грозит мигранту за нападение на представителей власти, не сообщается.

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