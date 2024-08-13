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Рейс из Петербурга в Калининград попал в грозу и получил многочисленные повреждения

В Пулково самолет попал в грозу при наборе высоты и получил много повреждений

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Depositphotos

Самолет, летевший из Петербурга в Калининград, попал в грозу и получил многочисленные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, командир воздушного борта Boeing 737 рассказал, что тот во время набора высоты в петербургском аэропорту Пулково попал в грозовой фронт. В результате из-за непогоды самолет получил многочисленные повреждения, как выяснилось на послеполетном осмотре.

У судна оказались повреждены обтекатель, киль, левое и правое полукрыло, антенна и маячок. Сейчас самолет проверяет инспекция по безопасности полетов совместно с техниками авиакомпании-эксплуатанта.

До этого пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Петербурге. Причиной стало задымление в багажном отсеке воздушного борта.

Ранее учебный самолет с оторванным колесом аварийно сел в Ульяновской области.

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