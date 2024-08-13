Петербурженка вышла на балкон и внезапно встретилась там со змеей

В Петербурге сотрудники экстренных служб спасли женщину и змею друг от друга. Об этом сообщает МЧС по городу.

По информации министерства, инцидент произошел в одном из домов на Кондратьевском проспекте. Женщина вышла на балкон своей квартиры на 14-м этаже и обнаружила там змею — испуганная петербурженка обратилась в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели нашли на балконе маленького забившегося в угол маисового полоза. Хладнокровное поместили в контейнер и вынесли из квартиры петербурженки, чтобы найти хозяина питомца. Однако оказалось, что он является «сиротой» — никто из соседей не назвался хозяином.

Сообщается, что одна из добровольцев отряда пожарной команды ПСО «Экстремум», которая выехала на вызов, приютила змею у себя.

Ранее в московскую квартиру пробралась агрессивная метровая змея.