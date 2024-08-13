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Псевдомассажист приехал на вызов к мужчине и ограбил его

В Подмосковье псевдомассажист украл из квартиры клиента вещей на 800 тыс. руб.

В Подмосковье бойцы СОБР задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на 31-летнего жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.

По предварительной информации, потерпевший через интернет нашел специалиста, выдававшего себя за мастера массажа, и договорился, что мужчина приедет к нему домой для сеанса. Прибыв в квартиру, злоумышленник угрожая клиенту ножом и пистолетом, забрал у него деньги, драгоценности и другие вещи. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 800 тысяч рублей.

После обнаружения подозреваемого правоохранители задержали его в съемной квартире в Видном. В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Разбой» УК РФ.

До этого в Новосибирске задержали лжемедика, которая ограбила 95-летнюю пенсионерку.

Ранее мужчина избил и ограбил в церкви 90-летнюю женщину, пока она молилась.

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