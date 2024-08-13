Владелец BMW получил два года колонии за то, что прокатил сотрудника ГАИ на капоте

Житель Перми получил срок за то, что пытался скрыться от сотрудников ГАИ и прокатил на капоте одного из них. Об этом говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

В мае сотрудники полиции остановили автомобиль BMW X6, за рулем которого сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель решил избежать ответственности и попытался скрыться от правоохранителей, но один из них запрыгнул на капот его машины. Однако нарушитель не затормозил, и сотрудники ГАИ смогли остановить его, только применив табельное оружие.

Суд признал пермяка виновным. За применение насилия в отношении представителя власти подсудимого отправили в колонию два года. Он также лишился своего автомобиля стоимостью 4,8 млн рублей, который был конфискован и обращен в собственность государства.

До этого россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото. За это он получил два с половиной года колонии.

Ранее гражданин Узбекистана наехал на полицейских на машине и получил срок.