Эксперты МАГАТЭ повторно посетили поврежденную градирню ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во второй раз посетили градирню Запорожской АЭС (ЗАЭС), пострадавшую от пожара в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Тelegram-канале сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, 13 августа в первой половине дня эксперты МАГАТЭ повторно посетили градирню, пострадавшую от пожара в результате атаки армии Украины.

«Можно ожидать, что полученная ими (экспертами. — Газета.Ru) информация найдет отражение в очередной информационной сводке МАГАТЭ, возможно уже сегодня вечером», — написал Ульянов.

11 августа ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.

После этого МАГАТЭ предоставило первичную, техническую оценку ситуации.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию вернуть ЗАЭС Украине.