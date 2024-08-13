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Более трети россиян рассказали, что поступают в вузы ради мечты детства

Более 20% абитуриентов поступили в вузы на бюджет в этом году

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В этом году с приемными комиссиями вузов столкнулись 55% россиян или их детей. Среди них 24% поступили на бюджет в университет, в который и хотели попасть. 16% прошли на контрактное обучение, а 15% пришлось в процессе менять планы и выбирать другое заведение или специальность. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Сo, узнавшие у российских интернет-пользователей, поступил ли кто из их семей на желаемые специальности.

Около 36% участников опроса рассказали, что при выборе специальности руководствовались своей детской мечтой, 31% — возможностью заработка в будущем. Для 16% главное было попасть на бюджет, даже если не на любимую специальность, 13% прислушивались к советам семьи, 4% следовали за друзьями.

Треть респондентов, имеющих детей, заявила о готовности отправить ребенка учиться в другой город, если там он получит лучшее образование.

Около 25% родителей считают, что нужно учиться в родном городе, но при этом следует съехать от родителей, став студентом. 19% уверены, что в любом случае надо поступать в вуз в другом городе, потому что это хорошая школа самостоятельной жизни. И лишь 14% предпочли бы, чтобы их ребенок жил с ними, пока учится.

Кроме того, большинство родителей (60%) рассказали, что помогали своим детям с поступлением, оказывая им финансовую и эмоциональную поддержку. 13% признались, что подбадривали только словами, 4% — только деньгами. 23% уверены, что вчерашние школьники должны справляться с учебой самостоятельно.

Среди опрошенных абитуриентов 38% рассказали, что не сталкивались с проблемами при поступлении. 36% отметили повышенный уровень тревоги и волнения, 14% пожаловались на непонятный механизм формирования итоговых списков на поступление, 7% — на специфический экзамен внутри вуза, всего 5% не устроила работа приемной комиссии.

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