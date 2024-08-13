В МЧС рассказали об объемах гуманитарной помощи для Курской области

Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге оперативного штаба сообщил, что автоколонны доставили в Курскую область свыше 900 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарных колонны МЧС России, которые доставили почти 900 тонн гуманитарных грузов», — заявил он.

11 августа МЧС России сообщило, что для жителей приграничных территорий Курской области доставили около 80 тонн гуманитарных грузов.

10 августа министерство здравоохранения России оценило ситуацию с обеспечением лекарствами в Курской области на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. По данным пресс-службы Минздрава, в данном регионе достаточно лекарств, медицинских изделий, а также коек для оказания помощи пострадавшим.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.