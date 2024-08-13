Чепа прокомментировал заявления Зеленского об атаке на Курскую область

Депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал частью информационной борьбы заявления президента Украины Владимира Зеленского об атаке ВСУ по Курской области. Его слова приводит «Лента.ру».

«Все, что они делают, — это информационная борьба и попытка показать свои потенциальные возможности, чтобы в случае переговоров было на что рассчитывать», — заявил Чепа.

По словам депутата, Зеленский целенаправленно заявил об оборонительных целях атаки на Курскую область, чтобы не лишиться поддержки западных партнеров.

До этого Зеленский подтвердил операцию ВСУ в Курской области.

Он рассказал, что поручил министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для «территории проведения операции». Кроме этого, дипломатам и министерству обороны Украины поручено представить список необходимых действий с украинской стороны, чтобы получить от партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие для защиты территории.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.