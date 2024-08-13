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Жена участника СВО устроила скандал и разбила аквариум в баре из-за уроженцев ДНР

В Краснодарском крае жена участника СВО оскандалилась в баре и разбила аквариум

В Краснодарском крае супруга участника СВО устроила скандал из-за уроженцев ДНР в баре и разбила аквариум бутылкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из баров. Пьяная посетительница узнала, что за соседним столиком сидят уроженцы ДНР, и начала их критиковать. Женщина заявила, что ее супруг находится на СВО, пока те отдыхают. В ходе конфликта агрессорша бросила в пару бутылку, однако та попала в аквариум и разбила его. Вся вода вылилась на пол.

Сообщается, что мужчина, в адрес которого прозвучала критика со стороны посетительницы, вынужден был оправдываться, что впервые за десять лет выехал с супругой в отпуск. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее на Ставрополье цыгане угрожали жене бойца СВО похищением.

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