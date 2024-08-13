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ФСБ: иностранные спецслужбы стали активнее привлекать молодежь РФ к терроризму

ФСБ отметила рост активности спецслужб Запада по привлечению молодежи к терактам

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Его слова приводит Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность», — сказал Бортников во время заседания НАК.

По словам главы ФСБ, западная разведка развернула масштабную информационную кампанию против России и пытается создавать «очаги социальной напряженности» в стране. Кроме того, в НАК отметили сохраняющуюся угрозу со стороны международных террористических организаций.

Помимо этого, стало известно, что в 2024 году в РФ была пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций и задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов.

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