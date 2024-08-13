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Инженер из Воронежа признал вину в попытке подрыва военкомата

ТАСС: инженер Лозовой признал, что хотел подорвать воронежский военкомат

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Инженер Артем Лозовой, которого подозревают в подготовке теракта в Воронеже, признал, что планировал взорвать городской военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Лозовой Артем Алексеевич дал признательные показания по обвинению в госизмене в форме шпионажа, попытке подрыва военкомата в Воронеже, а также незаконном обороте взрывчатых веществ», — рассказали журналистам.

Источник добавил, что Лозового задержали с поличным, когда он забирал из своего же схрона компоненты взрывчатки, с помощью которой он якобы планировал взорвать воронежский военкомат.

До этого сообщалось, что Лозовой в 2023 году был подписан на антивоенные страницы и его оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео с одной из них. Несколько месяцев спустя Лозового обвинили уже в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее двоих россиян обвинили в теракте на объектах РЖД в интересах ГУР Украины.

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