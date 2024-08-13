Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик назвал причину появления полярного сияния в столичном регионе

Леус: полярное сияние в столичном регионе появилось из-за мощной магнитной бури

close
100%
braguine/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе из-за сильной магнитной бури. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«При сильных возмущениях геомагнитного поля, оно (полярное сияние. — «Газета.Ru») может наблюдаться и в столичном регионе. Вчерашний день это подтвердил», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в городе наблюдению может мешать световая засветка, в том числе большое количество фонарей и освещения.

Незадолго до этого Леус рассказал, что продолжающая сильная магнитная буря класса G3 делает возможным образование полярных сияний на востоке России.

По словам синоптика, во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, тогда как в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами