Синоптик назвал причину появления полярного сияния в столичном регионе

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Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе из-за сильной магнитной бури. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«При сильных возмущениях геомагнитного поля, оно (полярное сияние. — «Газета.Ru») может наблюдаться и в столичном регионе. Вчерашний день это подтвердил», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в городе наблюдению может мешать световая засветка, в том числе большое количество фонарей и освещения.

Незадолго до этого Леус рассказал, что продолжающая сильная магнитная буря класса G3 делает возможным образование полярных сияний на востоке России.

По словам синоптика, во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, тогда как в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.