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В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Смирнов второй раз за ночь объявил о ракетной опасности в Курской области

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он предупредил жителей, что им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, кладовой, ванной. В случае, если они находятся на улице — нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Несколькими часами ранее Смирнов предупреждал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности.

В ночь на 12 августа врио губернатора сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты в небе над Курской областью.

Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее опубликовали видео встречного боя ВС РФ против бронемашин ВСУ.

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