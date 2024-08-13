В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он предупредил жителей, что им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, кладовой, ванной. В случае, если они находятся на улице — нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Двумя часами ранее Смирнов объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 12 августа врио губернатора сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты в небе над Курской областью.

Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее во Льгове заявили о напряженной обстановке в городе.