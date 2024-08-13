В Госдуме предложили сажать в тюрьму за преступления с дипфейками

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кражи и клевету с использованием дипфейк-технологий. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно законопроекту, за клевету, совершенную с помощью фальсифицированных видео-, фото- и аудиофайлов, имитирующих потерпевшего, предусмотрены штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Мошенничество с использованием дипфейков будет караться более строго: штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

В конце июля стало известно, что мошенники попытались заложить особняк народной артистки России Ларисы Долиной. Человек, похожий на нее, общался по видеосвязи с представителями одной из московских кредитных организаций по поводу займа в 50 млн рублей под залог дома. Специалисты отказали звонящему, заподозрив, что это был либо тщательно замаскированный человек, либо дипфейк.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что полностью устранить проблему дипфейков в интернете невозможно. «Главное — понимать, что это дипфейк», — заявил тогда представитель Кремля.

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.