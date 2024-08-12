В Белгородской области закроют въезд в Краснояружский район

В Белгородской области с понедельника, 12 августа, будет закрыт въезд в Краснояружский район. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Андрей Миськов.

Оперативная обстановка в районе остается напряженной, подчеркнул Миськов.

Он назвал запрет на въезд «вынужденной временной мерой», которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.

Глава района призвал отнестись с пониманием к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур.

Бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества. Кроме того, они будут кормить домашних животных, оставленных в населенных пунктах, добавил он.

12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что примерно 50-70% жителей Шебекино покинули территорию города.

В этот же день он доложил президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация в регионе ухудшилась.

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.