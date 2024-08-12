В «Народном фронте» рассказали об эвакуации жителей Курской области

Волонтеры общественного движения «Народный фронт» и активисты молодежного крыла организации развозят гуманитарную помощь, а также адресно вывозят людей на бронеавтомобилях из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Жителей региона эвакуируют в пункты временного размещения и на вокзалы.

В первую очередь активисты работают с пожилыми и маломобильными гражданами.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Владимир Тараненко, в один из районов, который находится в нескольких километрах от границы, волонтеры привезли больше ста продовольственных и гигиенических гуманитарных наборов. Также они помогли эвакуировать 30 мирных жителей.

Также в Курской области продолжается работа объединенного гуманитарного штаба «Народного фронта», всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), благотворительного фонда «Банк еды «Русь» и других организаций.

В распределительном центре волонтеры разгружают, сортируют, фасуют продовольствие, медикаменты, вещи и все необходимое. На данный момент через центр распределяют около 5 тыс. гуманитарных наборов в сутки.

Так, в Курск доставлена помощь от жителей Тульской области — подушки, одеяла, матрасы, постельное белье, бытовая химия, одежда, детское питание, подгузники и детские вещи.

Астраханская область передала свыше двух тонн воды, круп, макарон. Всего в распределительный центр гумпомощи уже поступило 235 тонн продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии и 106 тонн бутилированной питьевой воды из разных регионов России.

Добровольцы сформировали более 11 тыс. продуктовых и гигиенических наборов. Все они направлены в пункты выдачи муниципалитетов и на железнодорожные вокзалы.

Кроме того, команда молодежного крыла «Народного фронта» помогает устранять последствия падения обломков ракеты ВСУ: расчищают завалы, убирают мусор и осколки.

Также активисты помогают обеспечивать безопасность медиков и гуманитарных конвоев.