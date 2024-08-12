Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине рассказали о работе энергетиков в приграничных регионах

Мантуров: «Россети» оперативно восстанавливают энергоснабжение в Курской области

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Сотрудники энергетической компании «Россети» оперативно восстанавливают энергоснабжение в приграничных районах Курской области. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Постоянно идут повреждения трансформаторов, происходит отключение электричества. «Россети» оперативно в те районы, где безопасно, выезжают. Там, где это невозможно сделать, происходит переключение», — сказал Мантуров.

Вице-премьер добавил, что правительство держит под контролем все необходимые мероприятия.

До этого Мантуров рассказал, что жители пострадавшей от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей. Кроме того, через портал «Госуслуги» можно подать заявление на получение других мер поддержки, предусмотренных режимом ЧС, отметил вице-премьер.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами