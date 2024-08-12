В кабмине рассказали о работе энергетиков в приграничных регионах

Сотрудники энергетической компании «Россети» оперативно восстанавливают энергоснабжение в приграничных районах Курской области. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Постоянно идут повреждения трансформаторов, происходит отключение электричества. «Россети» оперативно в те районы, где безопасно, выезжают. Там, где это невозможно сделать, происходит переключение», — сказал Мантуров.

Вице-премьер добавил, что правительство держит под контролем все необходимые мероприятия.

До этого Мантуров рассказал, что жители пострадавшей от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей. Кроме того, через портал «Госуслуги» можно подать заявление на получение других мер поддержки, предусмотренных режимом ЧС, отметил вице-премьер.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.