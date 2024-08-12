Молодых людей накажут после фотосессии с оружием на крыше в Москве

В Москве накажут молодых людей, которые устроили на крыше фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 11 августа на Донецкой улице. Трое молодых людей проникли на крышу одного из домов и провели фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием, пока двое знакомых ждали их в автомобиле возле здания.

Отмечается, что участников мероприятия задержали. Привлечение молодых людей к ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения находится на контроле прокуратуры.

До этого в Твери прогулка на детской площадке для двух школьников закончилась госпитализацией: один из них вынес на улицу гранату для игры в страйкбол и не соблюдал меры безопасности по обращению с ней.

Ранее неизвестный закинул в толпу отдыхающих в кемеровском парке страйкбольную гранату.