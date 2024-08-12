Золотые слитки на 1,3 млн рублей обнаружили у прибывшей из Эстонии россиянки

В Ленобласти таможенники нашли у россиянки, вернувшейся из Эстонии, золото на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, у 52-летней женщины во время возвращения из Эстонии в «зеленом» коридоре обнаружили четыре металлических предмета прямоугольной формы. Экспертиза показала, что это золотые слитки высшей 999-й пробы общим весом в 212 граммов. Их стоимость оценили более, чем в 1,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь россиянке грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

До этого в Чите гражданина Китая остановили на таможне из-за нагрудных знаков и монеты времен СССР. Мужчина рассказал, что купил эти предметы на вокзале. В ФТС России пояснили, что данные предметы могут являться объектами культурной или исторической ценности. Для их вывоза за пределы страны необходимо получить заключение от Минкультуры.

Ранее таможенники в Домодедово нашли в багаже авиапассажира бивни краснокнижного моржа.