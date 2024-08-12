В Курской области заявили о диверсантах с документами РФ

На территории Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на оперативном совещании по обстановке в области.

«Есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы», — сказал Смирнов.

Врио губернатора также обратил внимание на то, некоторые граждане остались жить даже в опустевших населенных пунктах региона. В Курской области нет принудительного отселение, поэтому в этих населенных пунктах по-прежнему работают продуктовые магазины.

Согласно докладу врио губернатора региона, глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 км, ширина — 40 км. По его словам, в области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника.

Президент России Владимир Путин, свою очередь, заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее из Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей.