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В Курской области увеличено количество операторов экстренных служб

В Курской области увеличено количество операторов системы 112

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Алексей Куденко/РИА Новости

В Курской области увеличено количество операторов, работающих на экстренных телефонных линиях системы 112. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, в Курской области «увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков». Это должно обеспечить бесперебойную работу системы вызова экстренных служб системы 112.

По поручению Михаила Мишустина этот вопрос будет держать на личном контроле его заместитель Дмитрий Григоренко.

9 августа стало известно, что до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Рыльском, Льговском, Суджанском, Хомутовском районах.

Ранее сообщалось, что глав приграничных районов Курской области обеспечат устройствами спутниковой связи.

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