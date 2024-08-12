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Офицер ФСИН объяснил, как в колонии попадает алкоголь

Офицер ФСИН Маланкин: алкоголь может попасть в колонию с помощью дронов и кошек

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Антон Денисов/РИА Новости

Полковник в отставке Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Маланкин в беседе с «Ридусом» прокомментировал инцидент в мордовской колонии, где осужденные устроили пышный банкет. По его словам, граждане, отбывающие наказание, то и дело изобретают новые способы «контрабанды» алкогольных напитков в исправительные учреждения, в том числе, используются арбалеты, с помощью которых спиртное перебрасывается через ограду.

«Пластиковая бутылка прекрасно держит удар. Мощный арбалет перебрасывает полуторалитровую бутылку только так», — рассказал Маланкин.

Он добавил, что в качестве «курьеров» также используются кошки и другие животные. Кроме того, все чаще доставка спиртного осуществляется с помощью беспилотников.

При этом офицер подчеркнул, что подобных инцидентов стало гораздо меньше, по сравнению с недавним постсоветским прошлым.

12 августа в сеть попала фотография из исправительной колонии (ИК) №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На кадре, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Оказалось, что так чествовали местного криминального авторитета.

Позднее стало известно, что Следственное управление СК РФ по Мордовии начало проверку по данному факту.

Ранее обвиняемым в РФ разрешили свидания с адвокатами по видеоконференции.

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