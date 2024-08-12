Эвакуированным жителям Курска пообещали помочь с работой и учебой в Подмосковье

Эвакуированным жителям Курской области окажут всестороннюю поддержку в Подмосковье, в том числе помогут с образованием, работой и решением бытовых вопросов, пообещал губернатор региона Андрей Воробьев. Среди эвакуированных много детей, большинство из них – одни или только с мамами, рассказал он 360.ru.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали решать уже сегодня», — подчеркнул Воробьев.

Ключевой темой он назвал устройство детей в школы, детсады и колледжи, подчеркнув, что сегодня профильные комиссии уже работают в этом направлении в местах, где разместили эвакуированных.

Еще одним важным вопросом глава региона назвал удовлетворение базовых потребностей, в том числе обеспечение людей одеждой, гигиеническими предметами. Помогают в этом как неравнодушные жители, так и российский «Красный крест» и депутаты, рассказал губернатор.

Третьей важной задачей властей региона Воробьев назвал обеспечение приехавших работой, подчеркнув, что есть запрос на «весьма дефицитные» позиции.

Вопросы с медицинской помощью также решаются, добавил глава региона. Многие из эвакуированных жителей Курской области нуждаются в высокотехнологичной диагностике – все необходимые услуги им окажут, заключил Воробьев.

Напомним, накануне сообщалось, что только за сутки более 8 тысяч человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области, которую атакуют Вооруженные силы Украины. С жителями региона работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС, а также психологи регионального управления.

Ранее захваченный в Курской области украинский десантник рассказал о плане ВСУ.