Следователи проверяют сообщения о банкете в колонии

Следственное управление СК РФ по Мордовии проводит проверку после сообщений в СМИ о банкете в местной колонии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Следственными органами... по размещенным в СМИ сообщениям о возможных нарушениях режима осужденными на территории ФКУ ИК-7... организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в сеть попала фотография из исправительной колонии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На кадре, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Оказалось, что так чествовали местного криминального авторитета.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что колония, где провели банкет, считается благополучной.

Ранее стало известно, что фото банкета в российской колонии могло утечь из-за зависти сотрудников.