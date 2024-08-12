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Мужчина с плеткой и пистолетом напал на прохожих в Челябинске

«74.ru»: в Челябинске неизвестный с плеткой и пистолетом напал на прохожих

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Shutterstock

В Челябинске местные жители задержали мужчину, который угрожал людям плеткой и пистолетом во дворе жилого дома. Об этом сообщает портал «74.ru».

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый, вечером 11 августа. Во дворе жилого дома появился неизвестный мужчина, вооруженный плеткой, ножом и пистолетом «Оса», он нападал на жителей дома, которые выходили во двор, чтобы выбросить мусор.

Дебошира задержали очевидцы, в ожидании полиции, чтобы утихомирить буйного мужчину, жители воспользовались его же плеткой. В УМВД Челябинска подтвердили факт произошедшего, обстоятельства инцидента и личность мужчины устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина напал с ножом на двоих прохожих. Россиянин вооружился ножами, вышел на улицу и нанес 42-летней женщине несколько травм в область шеи и рук. После этого злоумышленник напал на мужчину, которого ударил ножом в горло. Петербуржца удалось задержать, в беседе с правоохранителями он сообщил, что играл в игру на выживание и заявил, что «занял третье место».

Ранее трое новосибирцев напали на женщину и разбили голову прохожему, который за нее заступился.

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