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Власти Анапы запретили купаться в море

Мэрия Анапы запретила купаться в Черном море из-за шторма

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Shutterstock/olgadiukareva

Власти Анапы запретили купаться в море. Объявление появилось в Telegram-канале мэрии курортного города.

Запрет объяснили тем, что в Черном море у побережья разыгрался шторм. Также зафиксировано сильное донное течение. Отдыхающих призвали не подвергать здоровье неоправданному риску и усилить контроль за детьми.

В последний раз мэрия Анапы вводила запрет на купание на пляжах города-курорта 6 августа по той же причине. Накануне туристам и жителям города также запрещали купаться в море — на пляжах спасатели не разрешали заходить в воду из-за мощного грозового фронта и обильных осадков.

13 июля стало известно, что в Анапе временно вступил в силу запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов.

До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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