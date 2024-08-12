Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте пожара в системе охлаждения ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) побывали на месте возгорания в системе охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину сообщает ТАСС.

По ее словам, эксперты побывали «на месте удара украинских БПЛА и возгорания градирни Запорожской АЭС», их ознакомили с последствиями произошедшего пожара.

12 августа стало известно, что градирня Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выгорела изнутри после прямых атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. Сроки и возможность восстановления объекта в настоящий момент не называются и будут понятны после оценки нанесенного ущерба.

Градирня, или охладительная башня, предназначена для охлаждения горячей воды в паровых установках. При производстве электроэнергии на АЭС используются парогенераторы.

После инцидента МЧС оценило уровень радиации на ЗАЭС как нормальный.

Возгорание не оказало влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС, так как энергоблоки находятся в «холодном» состоянии.

Ранее глава МАГАТЭ сделал заявление о ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки дрона.