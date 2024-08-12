Психологи назвали главный триггер разводов российских пар

В России на сегодняшний день финансовые проблемы – это не главный триггер разводов семейных пар. Главная причина – это недопонимание, рассказала психолог Анна Закаидзе в пресс-центре НСН.

По словам специалиста, для брака представляет опасность ситуация, в которой супруги друг друга не слышат и отказываются понимать. Часто они обращаются к медиаторам, которые решают конкретную проблему, а не разбираются с психологическим здоровьем каждого члена семьи, отметила Закаидзе.

«Потребность в медиаторах объясняется тем, что люди не всегда хотят идти к психологам, копающим вглубь», — объяснила она.

До этого в исследовании медиахолдинга Rambler&Co выяснилось, что большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам. Еще 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будут стремиться сохранить брак любыми способами.

В Госдуме ранее задумались над передачей земли в собственность крепким семьям.