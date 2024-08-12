В Малайзии университет подал в полицию заявление на блогера, заявившего, что он купил там диплом, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, во время интервью малазийский блогер рассказал, что Университет Султана Зайнала Абидина перед ним «в долгу», потому что он купил там диплом, заплатив много денег. После того, как слова мужчины разошлись по соцсетям, представители учебного заведения написали на него заявление в полицию.

В университете заявили, что блогер их оклеветал, а его слова несут в себе ложную информацию. Ректорат также отрицает продажу дипломов кому-либо и серьезно относится к данным обвинениям.

«Нас всегда проверяют академические органы и специалисты, чтобы поддерживать качество нашего образования и выпускников, которых мы выпускаем», — говорится в заявлении.

Университет также дал понять, что примет правовые меры против любого, кто распространяет ложную информацию, которая может запятнать имидж института.

Ранее в США блогера арестовали из-за кроссовок, попавших на видео.