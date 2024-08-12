Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Университет подал в полицию заявление на блогера, заявившего, что он купил там диплом

WOB: в Малайзии блогер сказал, что купил диплом в университете и оказался в полиции

close
100%
KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии университет подал в полицию заявление на блогера, заявившего, что он купил там диплом, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, во время интервью малазийский блогер рассказал, что Университет Султана Зайнала Абидина перед ним «в долгу», потому что он купил там диплом, заплатив много денег. После того, как слова мужчины разошлись по соцсетям, представители учебного заведения написали на него заявление в полицию.

В университете заявили, что блогер их оклеветал, а его слова несут в себе ложную информацию. Ректорат также отрицает продажу дипломов кому-либо и серьезно относится к данным обвинениям.

«Нас всегда проверяют академические органы и специалисты, чтобы поддерживать качество нашего образования и выпускников, которых мы выпускаем», — говорится в заявлении.

Университет также дал понять, что примет правовые меры против любого, кто распространяет ложную информацию, которая может запятнать имидж института.

Ранее в США блогера арестовали из-за кроссовок, попавших на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами