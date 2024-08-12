Родителям объяснили, как правильно отводить ребенка в детский сад

Утреннее расставание родителей с ребенком в детском саду должно быть быстрым. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Используйте короткие ритуалы — особые жесты, объятия или слова. Не говорите ребенку: «Не бойся». Так у него может сложиться впечатление, что в саду опасно. Лучше скажите: «Отлично тебе поиграть», — порекомендовала специалист.

Она добавила, что если ребенок не сразу адаптируется к детскому саду — это нормально. Психолог посоветовала в данном случае проявлять терпение.

Психолог филиала «Маленькая мама» Кризисного центра помощи женщинам и детям Екатерина Колодцева до этого объяснила, как поддержать ребенка перед поездкой в лагерь.

Прежде всего она посоветовала рассказать ребенку о расположении лагеря, распорядке дня и о том, как все там устроено. Родителям, по ее словам, стоит объяснить роль вожатых и воспитателей, а также рассказать о возможности найти в лагере новых друзей и показать себя в различных мероприятиях. Можно также договориться о «дежурном звонке» домой один раз в день в определенные часы.

Ранее психолог объяснила, как родителям установить границы с подростком.