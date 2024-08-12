Россиянка оказалась в больнице из-за хиджаба

В Махачкале местная жительница пострадала во время катания в парке развлечений «Дракон». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел 10 августа, когда девушка была на картинге. Во время катания на машине у махачкалинки замотался хиджаб на голове и она сильно ударилась. По данным канала, ей потребовалась медицинская помощь. На скорой девушку забрали в больницу. Информация о характере повреждений, а также состоянии пострадавшей отсутствует.

До этого под Челябинском на курорте шарф мальчика засосало в механизм подъемника. Ребенок поднимался с инструктором, но в конце упал. В результате его шарф затянуло в подъемник и мальчику перекрыло доступ к кислороду. Мальчик находился в тяжелом состоянии и впал в кому, но через некоторое время пошел на поправку.

Ранее в Перми женщину засосало в эскалатор торгового центра.