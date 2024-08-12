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Врач рассказала, почему курильщикам нужно пить отвар шиповника

Врач Соломатина: курильщикам нужно пить отвар шиповника

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Depositphotos

Курящим людям стоит пить отвар шиповника, чтобы восполнить дефицит витамина С, который возникает из-за этой вредной привычки. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«При курении, а также при пассивном курении у человека расходуется витамин С. Его надо потом компенсировать. Например, можно компенсировать антиоксидантами. Но их пить тоже надо с умом. У курящего распад витамина С идет гораздо больше, чем у некурящего. Витамин С легко принимается в виде отвара шиповника», — сказала врач.

По ее словам, в таком напитке большое количество витамина С, поэтому он идеально восполнит дефицит. Кроме того, к хорошим источникам этого витамина Соломатина отнесла черную смородину, болгарский перец и квашеную капусту.

Врач-нарколог Александр Танин до этого говорил, что у детей, которые растут в семьях с курящими родителями, могут возникнуть нарушения развития функции легких, центра регуляции сна и бодрствования, а также двигательного и психического развития, когнитивных функций и концентрации внимания.

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