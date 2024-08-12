Синоптики пообещали жителям Москвы резкое потепление

В Москве и области эта неделя началась с прохладной погоды, которая связана с влиянием задержавшегося на Урале циклона. Однако к середине недели в столице ожидается потепление, рассказал в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

Сейчас большая часть территории европейского региона находится в тыловой части циклона, из-за чего здесь достаточно холодно, идут дожди, наблюдается сильный порывистый ветер. Сегодня в столице температура воздуха не поднимется выше +19 градусов, при этом будет ветер порывами до 17 м/с, дождь и гроза.

Однако с завтрашнего дня начнет теплеть, дожди станут слабее, пообещал синоптик.

«Со среды температура поползет вверх, в Москве будет +22…+24, по области — до +19…+24», — отметил Ильин.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра сегодня в Москве и области может выпасть до 15 мм осадков. Однако со среды условий для существенных осадков не наблюдается, но местами возможны кратковременные дожди.

Климатолог ранее рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь в России.